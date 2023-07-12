Слишком много тела: разбираемся, как случайно не сделать свой образ вульгарным

Многие женщины прилагают немало усилий, чтобы выглядеть безупречно. Но иногда некоторые детали в образе могут сделать внешний вид неряшливым и неопрятным. Рассказываем, как этого избежать.

Летом испортить внешний вид могут неуместные короткие шорты, которые к тому же не сочетаются с другими элементами образа. Лучше остановиться на средней длине и качественном плотном материале.

«Также неуместно будут смотреться солнцезащитные очки на голове, даже в помещении. Этот аксессуар стоит носить только на лице, а хранить в чехле или сумке. Разрушить идеальный образ могут и неухоженные ноги при открытой обуви. Если нет возможности сделать педикюр в салоне красоты, то можно всегда выделить время на домашний уход за ногтями на ногах», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Кроме того, вызывающе и даже вульгарно может выглядеть полупрозрачная одежда. Такую вещь стоит носить в сочетании с плотной тканью или создавать баланс между открытыми и закрытыми участками тела.

«Использование большого количества разных цветов в одном образе тоже не идет на пользу стилю. Чтобы не переборщить с оттенками, стоит выбрать несколько цветов и постараться гармонично их сочетать. Например, черно-серый лук можно разбавить красным цветом», - уточнила эксперт.

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