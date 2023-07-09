Наилучший маршрут по городу и продуманный тайминг: как не разориться во время командировки

Не всегда работодатель готов компенсировать командировки сотрудникам. Но вынужденные поездки в другие города или страны могут стать финансово оптимальными, если подойти к составлению плана с умом.

Чтобы это дело не занимало верхнюю позицию в расходах организации, необходимо выработать план действий. Он включает в себя все: от формирования целей до выбора хорошего жилья по адекватной стоимости.

«Важно точно сформировать цель поездки и смету, определить пункты, которые сможет оплатить работодатель, а какие работник берет на себя. Например, проживание и билеты это расходы компании, а питание и транспорт — сотрудника», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Наилучший маршрут по городу и продуманный тайминг спасет от непредвиденных трат и стресса. Чтобы не оказалось, что с одной встречи на другую придется ехать на такси, можно заранее изучить трафик в городе. Стоимость отеля и квартиры стоит сравнить «на берегу», так как в некоторых городах эта разница может быть колоссальна.

«Для контроля бюджета, следует завести корпоративную карту. А чтобы поездка не вышла за рамки разумного, важно определить сроки и задачи заранее. Ведь чем короче поездка, тем она выгоднее», - уточнил эксперт.

Сократить расходы всегда помогает анализ предыдущих поездок. Просмотрите, что именно в предыдущий раз пошло не так и исключите этот пункт из финансирования.

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