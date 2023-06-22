Умные розетки и энергосберегающие фильтры: разбираемся, какие гаджеты для дома помогают экономить

Счета за коммунальные услуги расстраивают многих. Чтобы меньше платить за воду и электричество, стоит воспользоваться плодами технического прогресса и немного потратиться. Зато со временем можно будет сократить свои траты в два и более раза.

Например, аэратор для крана помогает потреблять почти на 40% меньше воды. При том что сам прибор стоит совсем недорого, он наполняет ее пузырьками и она лучше смывает грязь и делает мытье в душе более комфортным и быстрым.

«Кроме того, любители поплескаться могут установить специальный счетчик для ванной комнаты, который поможет контролировать расход воды. Сможете экономить до 30%. А чтобы избежать технических проблем, установите датчик протечек. Он поможет не только отследить несанкционированный расход воды, но и избежать потопа», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Экономить на электричестве помогает сетевой энергосберегающий фильтр. Он лишает технику, которой мы не пользуемся, питания. Ведь постоянно вынимать все из розеток практически невозможно. А еще такой датчик может спасти от поломки дорогую технику, если у вас часто бывают скачки напряжения.

«Также можно обзавестись умными розетками. Они не только помогут экономить на электричестве, но и в принципе сделают жизнь комфортнее. Ведь такие розетки управляются с помощью телефона и голосовых команд», – заключил эксперт.

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