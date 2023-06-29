Профилактика Альцгеймера и проблем с печенью: разбираемся, кому стоит чаще использовать льняную муку
Диетолог Малькова рассказала, почему стоит добавить льняную муку при выпечке
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Мучные изделия не принято считать полезными. Но если готовить их с добавлением льняной муки, то ситуация здорово изменится. Дело в том, что данный продукт может похвастаться высоким содержанием необходимых нам белка и клетчатки.
Клетчатка – это полезные пищевые волокна, которые деликатно очищают кишечник, способствуют росту полезных бактерий, улучшают работу ЖКТ. Именно из клетчатки практически на треть состоит льняная мука.
«Кроме того, она может похвастаться и высоким содержанием белка. Сто грамм муки – это 30% его суточной нормы. Белок необходим нам для роста и укрепления мышц, регенерации, а также его употребление благотворно сказывается на состоянии кожи и волос», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.
Таким образом, регулярное употребление льняной муки помогает избежать сахарного диабета, деменции и заболеваний печени. Вредна мука может быть лишь в случаях индивидуальной непереносимости продукта.
«Чтобы сделать выпечку более полезной, замените треть обычной муки на льняную. Также можно приготовить льняной кисель и смешать муку и кефир и употреблять в качестве перекуса», – уточнила эксперт.
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