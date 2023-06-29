Профилактика Альцгеймера и проблем с печенью: разбираемся, кому стоит чаще использовать льняную муку

«Кроме того, она может похвастаться и высоким содержанием белка. Сто грамм муки – это 30% его суточной нормы. Белок необходим нам для роста и укрепления мышц, регенерации, а также его употребление благотворно сказывается на состоянии кожи и волос», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.