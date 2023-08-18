Натрете локти и коленки: простыни из какого материла не подойдут для занятий сексом

В романтических отношениях важна каждая деталь, в том числе, на каком постельном белье пара будет завершать свой вечер. Это вопрос не только эстетики, но и комфорта. Не очень приятно отвлекаться на сползающую простынь или электризующееся одеяло.

Натуральное лучше

Чтобы секс принес удовольствие, лучше всего выбирать натуральные ткани для постельного белья. Например, хлопок – это мягкое и дышащее натуральное волокно, которое обеспечивает высокое качество. Он плотный, имеет отличные теплорегулирующие свойства и с каждой стиркой становятся еще мягче. Такое белье прослужит долго, если его правильно стирать и хранить.

Микрофибра, в свою очередь, является более доступным вариантом синтетического волокна, нежели высококачественный хлопок. Она хорошо впитывает влагу и за ней легко ухаживать. Но есть один минус, она не обладает такой хорошей дышащей способностью.

Скользит и натирает

Хотя атлас и шелк звучат соблазнительно, на практике они не считаются лучшими материалами для постельного белья.

«Во время секса всегда есть риск соскользнуть или даже натереть коленки и локти. Также эта ткань плохо пропускает воздух. Лучший вариант для любителей красивой картинки – сатин. Он очень похож на шелк, но гораздо дешевле» – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог-сексолог Виталий Куликов.

Большая часть тканей для постельного белья служит около двух лет, при этом показатель не включает какую-либо физическую активность. То есть они рассчитаны на простой сон и секс, даже если он не регулярный, ускорит процесс износа. Поэтому лучше всего выбирать дорогие и плотные материалы, чтобы не стать героем поговорки «Скупой платит дважды».

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