Заведите будильник: найдено наиболее подходящее время для занятий любовью

Как и когда проводить время наедине со своим партнером – личное дело каждого. Но это вовсе не значит, что нельзя прислушаться к советам врачей и ученых. Ведь выбрав правильное время для любовных утех, можно получить гораздо больше удовольствия от процесса.

Многие уверены, что самое подходящее время для полового акта наступает ближе к ночи, когда все дела сделаны и можно наконец расслабиться и насладиться обществом друг друга. И это действительно вполне приемлемый вариант. Но все же большинство специалистов сходятся на том, что лучше попробовать перенести интим на утро.

«Недавнее исследование британских ученых, в ходе которого опросили 1000 человек разного возраста, подтвердило, что большинство мужчин и женщин получают больше удовольствия во время занятий любовью, если они происходят с 7 до 10 утра. Более того, ученые даже назвали точное время: 7.30 утра», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог-сексолог Виталий Куликов.

По словам эксперта, это связано с тем, что именно в это время у мужчин самый высокий пик тестостерона. К тому же за счет выработки эндорфинов занятие любовью становится отличным началом дня, заряжает энергией и поднимает настроение.

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