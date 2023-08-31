Не берите ни в коем случае: что не покупать в супермаркете, если вам дороги здоровье и кошелек

Когда мы делаем покупки, всегда стремимся выбирать качественные и свежие продукты. К сожалению, некоторые из них продаются без упаковки. Покупая такие продукты, как хлеб, сыр, рыбу, орехи или сладости, следует быть предельно внимательными.

Только в упаковке

Хлеб – основной продукт питания в российских семьях, и если вы замечали, то он часто продается без упаковки. То есть на него могут воздействовать, а вы даже не узнаете этого. Наличие вредоносных микроорганизмов на буханке белого хлеба – вполне вероятный сценарий. Старайтесь покупать его исключительно в упакованном виде.

«Сыр и рыба относятся к свежей и переработанной пище, а потому предъявляют высокие требования к сохранности и качеству. Без упаковки сыр и рыба смешиваются с посторонними запахами и точно так же обмениваются бактериями. Мало того что продукция приобретает неприятный запах, так и вкусовая ценность теряется», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» товаровед Валентина Яковенко.

Осторожнее с орехами

Орехи также не рекомендуется покупать без упаковки. Орехи в открытом виде могут подвергаться окислению. После этого они не просто теряют вкус, а вовсе становятся горькими. Кроме того, без упаковки орехи могут стать мишенью для насекомых и грызунов.

Конфеты и печенье тоже продают без упаковки, хотя таких случаев становится все меньше. При транспортировке они подвергаются воздействию и выглядят в магазинах чаще всего не лучшим образом.

«А еще в таком виде они опасны для здоровья, так как ежесекундно собирают на себе пыль, которую потом не смоешь, как это можно сделать с фруктами», — уточнила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как проверить не «обвешивают» ли вас в магазине.