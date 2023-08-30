Положите телефон на весы: этот способ поможет избежать обмана в магазине

Недобросовестные продавцы часто обманывают людей в магазине или на рынке. Они подкручивают весы таким образом, чтобы товар по итогу был немного тяжелее. Но есть простой способ, который поможет определить честность таких торговых точек.

Особых навыков или супертехнологичных приборов иметь при себе не нужно, достаточно лишь телефона. Не так важно, смартфон у вас или кнопочный телефон, его функции не имеют никакого значения для этой проверки.

Для начала нам понадобится вес нашего устройства. Даже если вы знаете точную цифру исходя из данных в интернете, лучше все равно перепроверить. Просто взвесьте телефон один раз на точных весах. Если в вашем доме их нет, то вы можете зайти в крупный супермаркет, где всегда установлены весы для сверки. Запомните вес своего телефона.

Теперь вы можете положить его на весы в магазине или на рынке и узнать, правильно ли отображается вес. Если продавец откажет вам в такой «услуге», значит, что-то тут не чисто.

Конечно, вам не нужно делать это каждый раз, но, если у вас есть подозрения, этот метод поможет вам проверить надежность весов.

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