Не больше минуты: разбираемся, можно ли принимать солнечные ванны без вреда для здоровья

Несмотря на пользу витамина D, большинство врачей сходятся на том, что загар вреден не только для кожи, но и для здоровья в целом. Ведь солнечные лучи могут спровоцировать меланому. Особенно в этом смысле опасен солярий.

Врач-дерматолог, к.м.н. Юлия Щербатова уверена, что такой способ загара гораздо опаснее нахождения под солнцем. Ведь на улице лучи рассеяны, а в солярии воздействие ультрафиолета более жесткое. Оно буквально разрушает наши клетки.

«Хотите загорать? Есть замечательный метод, буквально гомеопатический. Приехали на юг на море и первые три дня выходите на открытое солнышко в купальнике ровно по 60 секунд. Что за этот момент происходит? Происходит активация меланоцитов», – рассказывает у себя в соцсетях доктор Щербатова.

По словам эксперта, меланоциты начнут вырабатывать пигмент. Далее нужно ежедневно увеличивать срок пребывания на открытом солнце. По минуте ежедневно. Кроме того, красивый и безопасный загар можно получить, принимая дополнительно диалогические добавки. Но их должен выписывать только профессиональный медик.

Ранее мы рассказывали, каких компонентов не должно быть в идеальном солнцезащитном креме.