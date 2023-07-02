«Не будьте мамочкой»: разбираемся, почему у некоторых женщин не складывается личная жизнь

Счастливые и надежные отношения не всегда просто построить. Разумеется, это ответственность обоих партнеров. Но иногда женщина не догадывается, что совершает ошибки, способные убить любовь и разрушить отношения.

Например, такой ошибкой может стать избыток заботы и постоянного контроля. Здесь женщина перестает быть желанной девушкой и становится заботливой мамой, которая постоянно напоминает об обещаниях и указывает на ошибки.

«Надолго сохранить интерес у мужчины не получится и у слишком эмоциональной женщины, которая часто бывает непредсказуемой и эксцентричной», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Также для построения долгих отношений не стоит нарушать личные границы. Например, уборку на рабочем столе или решение выкинуть старую футболку мужчина может воспринять не как заботу, а как нарушение его личного пространства.

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