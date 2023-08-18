Не давить и обрабатывать: что делать, если после отдыха на море появились прыщи на спине

Прыщи могут появиться на любой части тела, но чаще всего образуются, где есть избыток сальных желез. Поэтому акне часто возникают на спине, если их немного и они неглубокие, то с ними можно справиться своими силами.

Как отметил эксперт, прыщи на спине возникают по разным причинам. Например, из-за неправильного ухода за кожей, нездоровой пищи или гормонального нарушения. Часто они появляются после отдыха на море, из-за контакта с водой и солнцем. Также благоприятная среда для бактерий создается под плотной тканью и во время физических нагрузок. Поэтому после тренировок необходимо снимать спортивную одежду и сразу принимать душ.

«Самостоятельно справиться с прыщами на спине можно, если акне находится в легкой или средней степени тяжести. В частности, поможет средство с бензоилпероксидом в составе. Оно сможет убить бактерии и не даст развиваться воспалениям. Также лечить акне можно с помощью препарата, который содержит адапален», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Он отшелушит кожу без закупоривания пор. Его необходимо наносить точечно на место воспаления перед сном на чистую кожу. Специалист также отметила, что бороться с прыщами нужно не только специальными средствами и препаратами, но и также правильными привычками.

«Тщательно отчищайте кожу, 12 раза в неделю используйте средства для мытья с кислотами, а обычный гель для душа замените средством для умывания. Также следует правильно питаться, постоянно пользоваться солнцезащитным кремом, часто менять постельное белье и не давить прыщи на спине», – уточнила косметолог.

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