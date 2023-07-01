Не доверяет или пренебрегает: как без слов понять, что общение не складывается

Мы не всегда знаем, насколько честно и искренне говорит наш собеседник. Иногда остается только доверять своим инстинктам. Но бывает и наоборот, мы пытаемся что-то объяснить человеку, а он смотрит недоверчиво или пренебрежительно.

Понять, что общение не складывается, не всегда бывает просто. Иногда человек слишком вежлив, чтобы заявить о своих сомнениях, иногда преследует корыстные цели. Но часто мы выдаем себя ненамеренно, с помощью невербальных признаков.

«Например, очевидным признаком пренебрежения к вам можно считать взгляд свысока, а также натянутую, формальную улыбку, при которой взгляд остается холодным. Да и в целом отсутствие мимики и эмоций во время общения с вами – это нехороший признак», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Жесты тоже могут выдавать пренебрежение. Например, когда человек складывает руки домиком или сводит за головой. А вот если человек часто подносит руки к лицу и дотрагивается до рта, то это обычно означает недоверие к вашим словам.

«Человек, который вам не верит, скорее всего будет избегать зрительного контакта. А вот если человек неопределенно мотает головой или задумчиво почесывает голову, то у вас еще есть шанс его убедить», – заключила эксперт.

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