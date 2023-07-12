Не надо зависать в зале ежедневно: разбираемся, как тренироваться эффективно и без вреда для здоровья

Постоянные физические нагрузки позволяют человеку оставаться здоровым и быть в хорошей форме. Но только при условии, что соблюдается техника безопасности. Иногда ошибки при выполнении упражнений могут разрушить здоровье и привести к травме.

Неправильное выполнение упражнения в спортзале может привести к травме. Правильно и результативно выполнять спортивную нагрузку поможет тренер. Также перед занятием спортом стоит уделить внимание разминке. Она поможет подготовить мышцы к физическим нагрузкам.

«Другая ошибка, которая часто встречается в тренажерном зале, – сразу же перегружать свое тело. Это часто приводит к травме. Начинать стоит с небольшого веса и постепенно его увеличивать. Кроме того, у организма есть свой предел, поэтому нужно делать перерыв после каждой тренировки, а не зависать ежедневно в спортзале. Должно быть не больше трех спортивных занятий в неделю», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

Также путь к красивому и здоровому телу будет менее травмоопасным при правильном питании. В свой рацион стоит добавить больше белка, сложных углеводов и качественных жиров. Кроме того, не стоит забывать употреблять воду во время занятий.

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