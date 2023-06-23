Не спешите идти в зал: разбираемся, почему новичкам лучше заниматься физкультурой дома

Летом, как по волшебству, появляется больше сил и энергии. Многие даже всерьез задумываются о том, чтобы заняться спортом. Но если вы совсем с ним не дружите, то не спешите покупать абонемент в фитнес-центр и тягать железо.

Лучше всего начать с щадящих домашних тренировок. Для начала уделите 10-15 минут зарядке. А со временем добавьте еще одну получасовую тренировку днем. Лучше заниматься каждый день, но понемногу.

«А вот 2-3 тренировки в неделю по 2 часа — это не лучший выбор для начинающих. Так вы лишь изнашиваете свой организм. Возможно эффект и будет заметен, но возрастает риск травм и переутомления», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

После таких занятий организм будет в стрессе. А в таком состоянии не редки переедания. А значит похудеть будет сложно. Кроме того, для начинающих спортсменов нет ничего полезнее, чем самая обыкновенная ходьба. А в фитнес-центре лучше пойти не в «качалку», а в бассейн. Плавание и аквааэробика пойдут на пользу.

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