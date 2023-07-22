Не отвлекайтесь и высказывайтесь: как выглядеть уверенно, даже если вы этого не чувствуете

Язык тела может рассказать о характере, привычках и настроении человека. Некоторые жесты могут выдать то, что нам не хочется показывать. Например, нашу неуверенность. Рассказываем, как этого избежать.

При знакомстве важно всегда твердо и уверенно пожимать руку собеседника. Но не сжимайте ладонь слишком сильно, чтобы не показаться агрессивным. Уверенному человеку не нужно самоутверждаться.

«Во время общения нашу неуверенность часто выдает желание посмотреть в телефон или на часы. Чтобы перестать отвлекаться, просто уберите гаджеты в сумку или карман. Слушая собеседника, не стоит постоянно кивать. Лучше задавайте уточняющие вопросы, так вы проявите интерес и продемонстрируете уверенность», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

А когда наступит время высказаться, не бойтесь обозначить собственную позицию по обсуждаемому вопросу.

Кроме того, не вполне уверенные в себе люди часто скрещивают руки. Для создания хорошего впечатления не стоит вставать в такую защитную позу, а лучше при разговоре больше жестикулировать.

«В процессе беседы не нужно постоянно касаться волос. Такой человек может выглядит в чужих глазах нерешительным и неуверенным», – заключила эксперт.

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