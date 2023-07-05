Отчитываете себя вслух и проверяете телефон утром: какие странные ритуалы говорят о том, что пора к психологу

Многие люди годами игнорируют свои эмоциональные проблемы. А порой не обращают внимания даже на серьезные психические заболевания. Но так или иначе недуги проявляются. Например, многие утренние привычки не так безобидны, как кажутся.

Многие, не успев открыть глаза, тянутся к телефону. И не просто, чтобы отключить будильник. Если вы еще лежа в постели, начинаете листать новостную ленту и проверять соцсети и почту, то это плохой знак.

«Это может говорить о повышенной тревожности, а также о проблемах с самооценкой. Излишняя фиксация на чужой жизни означает, что в своей явно есть серьезные проблемы», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Многие психологи советуют с утра встать перед зеркалом и похвалить себя, это действительно неплохая практика. Но многие делают все буквально наоборот, они начинают ругать и критиковать себя. Это уже может быть последствием серьезной психологической травмы. Такое поведения говорить о настоящих проблемах, которые нужно решать со специалистом.

«Еще один тревожный звоночек — это гиперактивность с утра. Когда вы пытаетесь сделать сразу же миллион дел и не успеваете даже вздохнуть. В такой момент очень важно замедлиться и осознать, что большинство дел могут подождать. Например, рабочие чаты уж точно можно просмотреть на пути в офис», - акцентирует эксперт.

Но если вы наоборот просыпаетесь уставшим и буквально заставляете себя встать с кровати, то возможно все дело в депрессии. А это опять же требует серьезного лечения.

Ранее мы рассказывали, как справиться с нервным напряжением и не навредить себе и окружающим.