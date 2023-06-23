Не платите, а жалуйтесь: что делать, если вы случайно испортили товар в магазине

Нередко покупатели не доносят товар до кассы. Он просто падает из рук и разбивается. Обидно, но в этом случае будет правильнее оплатить испорченное. Но не редки ситуации, когда покупатель вовсе не виноват и раскошеливаться не обязан.

Зачастую порча товара происходит, когда покупатель случайно задевает банку или бутылку. Товар падает и разбивается. Хорошо, если это случилось в продуктовом магазине и сумма ущерба 200-300 рублей. Другой разговор, если вы смахнули вазу, стоимостью куда выше.

«В любом случае никто не имеет права требовать с вас оплаты на месте. Тем более в грубой форме с применением физического контакта, а тем более насилия. Если охранник вас хватает и тащит куда-то или просто грубит, это уже повод для ответного иска», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

По закону вы не обязаны платить за испорченный товар, если испортили его не по своей вине. Например, если поскользнулись на мокром полу или пытались взять что-то с полки и товары посыпались. Еще вариант, вам было неудобно пробираться по узкому проходу, который был заставлен коробками.

«В любом случае, помните о своих правах. Только суд может обязать вас оплатить товар. Поэтому четко выскажите ответную претензию, назовите причину, из-за который вы испортили товар, а также требуйте жалобную книгу, грозите Роспотребнадзором», - заключил эксперт.

Обычно этого достаточно, чтобы сотрудники магазина поняли свою ошибку и отстали от покупателя.

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