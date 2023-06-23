Не уверен — не плати: разбираемся, можно ли игнорировать штрафы от ГИБДД

Если вам пришло постановление от ГИБДД, и вы уверены, что ничего не нарушали, – не спешите оплачивать штраф. Сомнения возникают не просто так, и в данном случае лучше перестраховаться и все внимательно проверить.

Юристы утверждают, что посредством таких постановлений могут действовать мошенники. И есть способы, благодаря которым их можно легко вычислить. Во-первых, обращайте внимание на указанные реквизиты. Если постановление пришло на почту, а на госуслугах ничего нет, значит, вас пытаются обмануть.

«К тому же при оплате такого штрафа вы сразу заметите разницу в счетах. Мошенники попросту рассчитывают на ответственность человека, который не хочет иметь проблем и вовремя оплачивает любой штраф», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Если вам придет штраф без фотографии нарушения, то не спешите его оплачивать, даже если реквизиты указаны правильно. Подождите несколько часов, ведь такие задержки в базе ГИБДД имеют место быть. Если снимок пришел вместе с постановлением, то на нем должно быть видно изображение вашей машины и описание нарушения. Только в таком случае действия ГИБДД правомерны.

«Но имейте в виду, что если на фотографии нет нарушения, то можете обжаловать его на госуслугах или сайте ведомства. Такое может произойти из-за банальной ошибки. Например, когда радар зафиксирует превышение скорости на машине, которая проехала рядом, а постановление отправят вам», - уточняет эксперт.

И не забывайте о скидке, которая действует 20 дней после получения штрафа. В случае если штраф вам выписан по закону, то таким образом вы сможете хотя бы сэкономить.

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