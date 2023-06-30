Не путать любовь и влюбленность: как построить крепкие и счастливые отношения

Построить здоровые отношения — это настоящее достижение. Но если вы любите друг друга, иногда достаточно, что не совершать распространенные ошибки. Например, обижать и игнорировать любимого, вместо того, чтобы поговорить.

В первую очередь для построения счастливых и крепких отношений необходимо установить диалог с партнером. Здесь главное не подавлять другого своей правдой, а слышать и понимать чужую точку зрения.

«Также важно вступать в отношения в осознанности, когда любовь основана на умении ценить, уважать и заботиться друг об друге, а не на детских представлениях о привязанности, - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, стоит помнить, что романтическая любовь, которая была в начале, может утихнуть или вовсе закончится через неделю, месяц или год. Однако не стоит думать, что отношения исчерпали себя. Это может говорить об обратном. Ведь эйфория от влюбленности помогает объединить двух людей и позволяет пережить разочарование, чтобы уже прийти к настоящей любви.

«Залог крепких и здоровых отношений — это совместная работа двух любящих людей, которые способны принимать положительные и отрицательные качества друг друга, пережить кризисные периоды, в результате создать близкие и глубокие отношения», - заключила эксперт.

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