Не пытайтесь вернуть владельцу: разбираемся, что делать с найденной банковской картой

Многие из нас теряли банковские карты. Но некоторым, наоборот, удавалось их находить. Вот только эта находка не принесет вам удачу. Зато может обернуться серьезными проблемами с законом, даже если ваши намерения были чисты.

Некоторые уверены, что найденная вещь становится его по праву. Но с точки зрения закона, человек, присвоивший ее, - обыкновенный вор. Поэтому не спешите оплачивать чужой картой свой покупки и снимать деньги.

«Но даже если вы искренне хотите вернуть карту владельцу и не собираетесь тратить с нее ни копейки, вы все равно рискуете. Ведь картой могли воспользоваться злоумышленники до вас. А доказать, что это не вы сняли деньги, может быть сложно. А за хищение могут дать даже тюремный срок», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

По словам юриста, не нужно давать объявления и пытаться вернуть карту владельцу самостоятельно. Позвоните в банк и сообщите о находке. Если отделение рядом, то отдайте карту сотрудникам банка.

«Если вы нашли карту в кафе или магазине, то все еще проще, отдайте ее администратору, но лучше под расписку», - заключил эксперт.

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