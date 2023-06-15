«Не терпит грубости»: объясняем, как ухаживать за вещами изо льна, чтобы они радовали вас не один сезон

Многие летом переодеваются в лен. И это правильно, в таких вещах комфортно, когда на улице душно и жарко. Да и выглядят качественные вещи изо льна стильно и красиво. Но сохранить пристойный вид они смогут только при грамотном уходе.

Может показаться, что лен - прочная и даже несколько грубая ткань, не требующая особой деликатности. Но это не так. Пара машинных стирок с режимом автоматического отжима - и вещь потеряет форму и цвет.

«Лен не терпит грубости. Такие вещи лучше стирать вручную или исключительно на деликатном режиме стирки, при температуру не выше 30 градусов. Выжимать обязательно самостоятельно, с помощью полотенца, без выкручивания», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Порошок для стирки лучше заменить деликатным гелем, кроме того, вещь важно правильно высушить. Разложите ее на сушке горизонтально, а не вешайте. Не кладите лен на батарею и не сушите на открытом балконе под солнцем. Гладить лен лучше всего с помощью отпаривателя либо не выставляйте слишком большую температуру на утюге.

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