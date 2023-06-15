Смягчит ткань и избавит от запаха: объясняем, почему соду можно смело использовать при стирке

Не секрет, что сода — один из главных помощников в быту. Она выручает хозяек во время готовки и уборки. Но и стирка с содой будет более эффективной. Например, сода усиливает действие порошка, помогая избавлять одежду от неприятного запаха.

Добавьте примерно 50-100 гр соды прямо в барабан. Даже недорогой порошок будет стирать лучше. Одежду также можно замочить в растворе соды перед стиркой, если запах особенно въедливый.

«Можно даже вовсе обойтись без стирки. Сложите одежду в пакет или контейнер вместе с пачкой соды, открытой, разумеется. Сода отлично впитывает запахи. Кстати, ее можно добавить в барабан машинки, если нужно усилить действие отбеливателя или вернуть яркость вещам», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также сода помогает смягчать ткань и убирает остатки порошка, добавьте полстакана соды после стирки и запустите ополаскивание. А густой раствор соды можно нанести на свежее пятно, чтобы оно сразу же отошло.

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