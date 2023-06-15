Смягчит ткань и избавит от запаха: объясняем, почему соду можно смело использовать при стирке
Сотрудница химчистки Лугина рассказала, как сода помогает ухаживать за одеждой
Фото: [freepik.com]
Не секрет, что сода — один из главных помощников в быту. Она выручает хозяек во время готовки и уборки. Но и стирка с содой будет более эффективной. Например, сода усиливает действие порошка, помогая избавлять одежду от неприятного запаха.
Добавьте примерно 50-100 гр соды прямо в барабан. Даже недорогой порошок будет стирать лучше. Одежду также можно замочить в растворе соды перед стиркой, если запах особенно въедливый.
«Можно даже вовсе обойтись без стирки. Сложите одежду в пакет или контейнер вместе с пачкой соды, открытой, разумеется. Сода отлично впитывает запахи. Кстати, ее можно добавить в барабан машинки, если нужно усилить действие отбеливателя или вернуть яркость вещам», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также сода помогает смягчать ткань и убирает остатки порошка, добавьте полстакана соды после стирки и запустите ополаскивание. А густой раствор соды можно нанести на свежее пятно, чтобы оно сразу же отошло.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от шерсти животных, если под рукой нет валика.