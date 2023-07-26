Не только Байкал: какие озера особенно популярны у туристов этим летом

Незабываемый летний отдых можно организовать практически везде. Море – это лучший вариант, но озеро ничуть не уступает. В России их достаточно много и каждое по-своему уникально. Куда можно поехать всей семьей и отдохнуть еще лучше, чем за границей?

Конечно, местом всеобщего притяжения всегда был и будет священный Байкал. Самое глубокое озеро в мире привлекает людей не только из России, но и со всего земного шара.

«Чтобы найти комфортное место отдыха на Байкале – нужно приехать в Улан-Удэ или Иркутск и уже оттуда отправляться на берег пресного озера. Там сейчас очень много баз отдыха, поэтому найти комфортное место – не проблема, даже в разгар сезона», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.

Красивейшее озеро Селигер. Его любят москвичи, и часто отдыхают здесь «дикарями», но если вы привыкли к комфорту, то базы отдыха с удовольствием принимают гостей. Туристы признаются, что приезжают сюда по большей части чтобы полюбоваться красочными видами, а уже во вторую очередь, чтобы искупаться. Территория вокруг системы ледниковых озер Селигер позволяет насытиться отдыхом даже за несколько дней.

Ладожское озеро, что в Карелии пользуется популярностью не только летом, но и зимой. Сейчас целые семьи путешествуют по республике, отдавая большую часть своего времени отдыху на Ладоге.

«Особой популярностью пользуются экскурсии на остров Валаам – райское место для любителей «поглазеть». Прекрасное место для рыбалки, прогулок и прочих активностей. Любители всевозможных фестивалей не дадут соврать», - уточнила эксперт.

Хотя бы раз в жизни нужно побывать на этих озерах, а лучше посетить и другие: например, Телецкое озеро в Алтае или Онежское вблизи Петрозаводска. Все эти места действительно интересны и там с комфортом можно отдыхать целыми семьями. Тем более, для многих россиян такой отдых станет более бюджетным вариантом, чем, например, поездка в Турцию или в Таиланд.

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