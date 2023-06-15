«Не только кофе»: разбираемся, что съесть на завтрак, если вы не выспались

Нам не всегда удается хорошо выспаться, особенно в рабочие будни. Обычно мы пробуждаем себя с помощью кофе. Но это не единственный «энергетик». Добавьте к ароматному напитку эти продукты, и сразу станет легче.

Нас не просто так с детства приучают любить каши. Цельные злаки дадут вам заряд бодрости, но в отличие от быстрых углеводов, через 30-60 минут вы не почувствуете упадок сил.

«Готовьте каши на воде, если любите молоко добавьте его в конце для вкуса, также можно использовать растительное молоко. С кашей отлично сочетаются семена льна и чиа, тыквенные семечки. А вот сахар лучше заменить капелькой меда или бананом. Кроме того, можно сделать несладкую кашу с тертым сыром», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

К небольшой порции каши можно смело добавить яйца. Они богаты белком и насыщают надолго. А если не любите кашу, то сделайте себе тосты из цельнозернового хлеба. К тостам лучше добавить не обычное масло, а ореховое. Получите белок и полезные жиры.

«Греческий йогурт с ягодами и фруктами — еще один отличный вариант пробуждающего завтрака. Или можно приготовить фруктово-ягодный смузи, с добавлением того же йогурта, арахисовой пасты и клетчатки», - предлагает эксперт.

Пара кусочков темного шоколада с утра также пойдут на пользу. Но выбирайте качественный продукт, где содержится не менее 75% какао.

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