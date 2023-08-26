Не только корица: какие добавки превратят ваше варенье в изысканное лакомство

Варенье — это всегда вкусно! Но если добавить в него специи и травы, то оно обретет особый оттенок. К тому же, процесс приготовления варенья станет более творческим. Расскажем, что сочетается лучше всего.

«Создать ароматный и приятный вкусовой букет практически в любом варенье поможет мята. Лучше конечно, если это будет клубничное или малиновое. Оставьте листочки мяты вместе с ягодой в одной кастрюле и залейте содержимое горячим сахарным сиропом. Затем просто уберите мяту и продолжайте готовить», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Добавка не только популярная, но и полезная. По словам врачей, мята расслабляет, уменьшает стресс и улучшает пищеварение.

Гвоздика — это еще одна интересная добавка к варенью. Она придает пряный и ароматный вкус, который хорошо сочетается с яблоками, грушами, сливами или апельсинами. Например, при приготовлении сливового варенья, гвоздику надо добавлять сразу в сироп. Кроме сахара и самой гвоздики, там должна быть вода и лимонная кислота.

«Чтобы придать варенью нежный вкус, следует добавить ванильный экстракт или мякоть из стручков ванили. Она неплохо сочетается с персиком. Разрезав этот фрукт пополам на этапе готовки, положите внутрь стручки ванили, залейте все содержимое сиропом и дайте остыть», – уточняет эксперт.

Далее повторите процедуру, но уже без ванили. Благодаря этой добавке, обычное варенье превратится в настоящее деликатесное лакомство.

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