Разрезать, промыть и соблюсти температуру: как отварить куриную грудку, чтобы мясо получилось нежным

Куриное филе считается питательным низкокалорийным продуктом. Но многие недолюбливают грудку, потому что она часто получается сухой и безвкусной. Чтобы мясо вас больше не разочаровало, возьмите на вооружение несколько советов.

«При покупке курицы нужно обратить внимание на ее срок годности. Качественная грудка будет бледно-розового цвета с белыми или розовыми прожилками. Только свежий продукт можно приготовить мягким и сочным. Также варить стоит охлажденное мясо при температуре воды 70–75 градусов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Прежде чем куриное филе положить в кастрюлю, его необходимо разрезать на две части и промыть. Класть курицу стоит уже в подогретую воду. Затем необходимо довести до кипения, положить соль и специи, убавить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить еще около 20 минут.

«Также можно добавить лук или лавровый лист, чтобы курица стала более ароматной и вкусной», – заключил эксперт.

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