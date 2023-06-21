Не торопитесь выкидывать: делимся рецептами соуса и заправки из остатков еды

Остатки продуктов в банках, таких как горчица, майонез, шоколадная паста и прочее чаще всего сразу попадают в мусорное ведро. Однако есть способы их разумного использования. Такой подход будет более экологичным и экономным.

«Остатки шоколадной или ореховой пасты можно использовать как основу для домашнего мороженого или коктейля, налив в банку горячее молоко. Вкусный соус для мяса и овощей можно сделать из остатков несладкого йогурта. Для этого потребуется немного воды, зелень и мелконарезанный чеснок», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

В банке с остатками горчицы можно смешать лук шалот, чайную ложку столового уксуса и две столовые ложки оливкового масла. Это отлично подойдет для заправки салата. Новую порцию солений можно сделать на основе рассола от маринованных огурцов. Любые свежие и нарезанные овощи нужно положить в огуречный рассол и через несколько дней продукты обретут новый вкус.

«Также не стоит спешить утилизировать емкость с остатками майонеза. В ней можно сделать соус из тертого сыра, зелени и лимонного сока. Вот остатки кетчупа можно смешать с другими соусами, а для усиления вкуса еще можно добавить перец чили, паприку или другие специи», - подсказывает домохозяйка Лариса Капитонина.

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