Сделает капучино и спасет зелень: рассказываем, на что способна обыкновенная микроволновка

Почти на каждой кухне есть микроволновая печь, которая мгновенно разогревает и размораживает продукты. Однако микроволновка способна выполнять и другие бытовые задачи. Например, с ее помощью можно легко приготовить пышную пенку для кофе.

«Для этого необходимо наполовину наполнить банку молоком, закрыть ее и сильно взболтать. Затем закрытую емкость поставить в микроволновку на 30 секунд, потом еще раз на это же время, но уже без крышки. Так получится вспененное молоко, которое можно добавить в кофе. Получится настоящее капучино», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

Также микроволновка станет отличным местом для сушки увядающих трав. Пучок зелени нужно положить на бумажное полотенце и оставить в печи на несколько минут. Готовую зеленую приправу можно покрошить и положить в банку.

«Кроме того, микроволновая печь облегчит очистку помидор, тыквы и кабачка. Достаточно нагреть овощи в течение 30 секунд на высокой мощности и оставить их на пару минут остыть. После кожуру можно будет легко снять», - подсказывает домохозяйка Лариса Капитонина.

Если в микроволновку поместить на 15 секунд головку чеснока, то без труда можно будет снять его шелуху.

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