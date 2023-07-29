Не удобряйте и обрежьте бутоны: что делать, если за растениями некому ухаживать на время отпуска

Самое большое количество отпусков выпадает на последний месяц лета. Прежде чем уезжать отдыхать следует убедиться, что дома будет все в порядке. Например, что предприняты все меры, чтобы комнатные растения не засохли в период отсутствия их владельца.

Существую неприхотливые и капризные растения. Важно перед длительным отъездом определить, какой тип цветов находится дома. Например, сциндапсус, замиокулькас, юкка и суккуленты не требовательны к уходу. Их достаточно полить перед отъездом на отдых. А вот маранту и гардению необходимо постоянно поливать. Такие цветы на период отсутствия следует отнести другу или соседям.

«Также цветочные горшки стоит убрать с подоконников на стол или пол, чтобы до них не доходили солнечные лучи. Это им позволит не засохнуть при отсутствии ухода. Кроме того, за пару недель до отъезда не нужно удобрять комнатные растения. Так их рост замедлился, что позволит сохранить им больше энергии и воды», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Помимо этого, растения будут экономить больше влаги, если перед отъездом обрезать не только сухие листья, но и удалить все бутоны и цветки. Однако если отпуск будет длиться несколько недель, то стоит позаботиться о поливе цветов. Например, можно установить автоматизированное устройство, которое будет по таймеру увлажнять растения.

Ранее мы уже рассказывали, как еще можно поливать растения, находясь в отпуске.