Не умеют подбирать носки и куртки: какие стильные оплошности характерны почти для всех мужчин

Умение со вкусом одеваться пригодится представителям сильного пола так же, как и прекрасным дамам. Конечно, это целое искусство, но для начала можно по крайней мере не совершать эти ошибки.

Известный блогер-стилист Александр Ондар у себя в соцсетях в первую очередь предостерегает мужчин от одежды не по фигуре. Заправленные в джинсы или брюки рубашки и футболки — это не лучший выбор для мужчины, у которого есть проблемы с лишним весом.

«Одежда свободного кроя поможет скрыть недостатки фигуры. И независимо от телосложения никогда не надевайте короткую куртку поверх пиджака. Не носите массивные сумки на ремне на пиджаке, лучше возьмите в руки портфель», — объясняет эксперт.

Стилист также предупреждает, что не рубашке не стоит застегивать более одной пуговицы. А вот пиджак как раз не стоит застегивать на все пуговицы. Если на пиджаке две пуговицы, то на одну, если три на на две. Речь идет всегда о верхних пуговицах. Напомнил Ондар и о важности выбора носков.

«Например, с классическими туфлями и ботинками следует носить длинные носки, чтобы голая кожа не была видна из под штанины, когда вы сидите», — уточнил стилист.

Александр Ондар отметил, что с мокасинами и лоферами нужны исключительно следки, которых не будет видно. А носки средней длины можно носить с кроссовками и кедами.

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