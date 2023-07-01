Не ждите до старости: почему всем стоит составить завещание как можно скорее

Завещание является одним из наиболее важных документов, которые приходится составлять человеку. Это возможность указать, каким образом провести похороны и как распорядиться накопленным имуществом. А также урегулировать вопросы опеки и долгов.

И все же многие по-прежнему считают, что завещание составляется в глубокой старости. Часто это является основной и наиболее распространенной ошибкой, которую совершают люди. Подготовка завещания занимает всего несколько часов и стоит небольших денег, но этот простой акт поможет вашим близким избежать долгих судебных разбирательств, а также семейных распрей.

«При составлении завещания стоит помнить, что грамотный документ вопрос сложный. Самостоятельно разобраться с ним сложно. Лучше всего воспользоваться консультацией и помощью профессионала – юриста», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Эксперты подскажут, какие ошибки часто совершают люди, составляющие документ. Например, указывать несколько наследников на одну недвижимость. Это может запутать и заставить близких людей разорвать отношения на всю жизнь. Такой же исход предполагают неточности в наследовании мелочей. Например, оставшийся сервиз или хрустальная ваза для одного наследника может быть памятью, а для другого - источник дохода.

«Просто документа под названием «Завещание» не достаточно, необходимо составить акт, в котором указать различные не физические вещи. Собственный блог, накопительный счет в банке, выплата кредита. Также стоит подумать, а действительно ли необходимо передавать свои владения в те самые руки», - уточняет эксперт.

Бывает, что получив наследство люди, которые зависимы от собственных обстоятельств, поступают не самым удачным способом. Или не так, как хотел сам заявитель.

Самое важное, если завещание составлено по всем правилам, не забыть рассказать, где оно храниться, иначе все старания будут зря.

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