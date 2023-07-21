Негативный опыт тоже полезен: разбираемся, как обернуть ошибки юности себе во благо

Ошибки, совершенные в молодом возрасте, становятся бесценным жизненным уроком. Важно понимать, что иногда даже негативный опыт может положительно повлиять на будущее.

Например, в молодости мы часто меняем работу из-за поиска себя и дела, которое будет приносить не только деньги, но и удовольствие. Смена большого количества профессий может насторожить нового работодателя и вызвать у него лишние вопросы.

«Но это всего лишь признак разносторонней личности, которая не боится перемен и быстро приспосабливается к новым профессиональным задачам», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Эксперт заметила, что также взрослые люди часто сожалеют о вещах и поступках, к которым были нетерпимы в молодости, из-за этого часто вступали в открытые конфликты и выглядели категорично. Конечно, скандальность и грубость неприемлемы, но если в спорных моментах хоть и приходилось вступать в конфронтацию, но при этом отстаивалась собственная точка зрения, то это явно заслуживает уважения, а не порицания.

Я также не рекомендую жалеть о полученном образовании, даже если оно не пригодилось напрямую. Это был вклад в себя и свое развитие, и, возможно, те навыки еще пригодятся в будущем.

«Тем более любые знания никогда не бывают лишними. Помимо этого, не стоит корить себя за деньги, которые были даны взаймы по глупости и из страха отказать. Повзрослев и поумнев, можно без угрызения совести отказывать в таких просьбах», – заключила эксперт.

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