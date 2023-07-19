Не стоит переоценивать себя и других: разбираемся, почему иногда мечтать вредно для психики

Говорят, мечтать – не вредно. Но бывает так, что чрезмерная вера и надежда могут сыграть с человеком злую шутку. Психологи советуют избавляться от этой черты характера и здраво оценивать свои и чужие возможности.

Начнем с того, что представлять в своей голове идеальное будущее – это нормально. В большинстве случаев столь утопичная картинка мотивирует и идет только на пользу. При этом важно не забывать, что даже самые подконтрольные ситуации неожиданно обретают совсем другую окраску.

«Остается только принять это и двигаться дальше, но люди, как известно, бывают разные. Если один человек не заметит столь жесткой «подножки» судьбы, то для другого этот удар может стать фатальным», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Чем больше человек шел к реализации своих планов, тем сильнее его поглотит чувство разочарования при неудаче. Под угрозой столь опасного состояния – люди закрытые, наивные, которым сложно открыто заявить о своих мироощущениях.

Не все ожидания идут по заданному сценарию, важно вовремя понять, насколько эти сценарии реалистичны. Даже те люди, которым на первый взгляд можно довериться, вполне возможно подведут вас.

«Старайтесь жить сегодняшним днем, заранее занижайте возможности людей и восхищайтесь тем, как они начнут их превосходить. Начните строить краткосрочные планы, для реализации которых не нужно много усилий. Не тратьте свой эмоциональный баланс на сложнодостижимые цели, которые на самом деле вовсе и не нужно достигать», – заключила эксперт.

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