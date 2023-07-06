Немного клея и утюг: как замаскировать ободранные обои без лишних хлопот

Если кошка повредила обои, иногда достаточно замаскировать участок аккуратной заплаткой или восстановить стену с помощью клея, фена или утюга. Такие методы подходят для небольших участков, где нет серьезных разрывов или оторванных кусков.

Равномерно нанесите клей на ободранный участок стены кистью, приложите «осколки» обоев к стене, используя чистую тканевую салфетку, и прижмите. Затем аккуратно удалите остатки клея.

«Если необходимо, можно подогреть феном оторванные фрагменты, чтобы заново их приклеить. В случае большой царапины аккуратно отделите кусок обоев от стены, нанесите клей на него с помощью ватной палочки и поместите обои обратно на прежнее место на стене», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту Владимир Ковальчук.

Чтобы заменить поврежденный участок заплаткой, аккуратно вырежьте равную фигуру на стене в форме прямоугольника или квадрата, в зависимости от размера царапины. Если поврежденный участок не отрывается от стены, можно намочить его водой из распылителя и подождать либо применить специальное средство для снятия обоев. Из таких же или похожих обоев вырежьте заплатку, которая должна быть на 1,5-2 см больше, чем удаленный фрагмент.

«Нанесите клей для обоев, соответствующий вашему типу обоев, и приклейте заплатку на стену, стараясь сделать это ровно и аккуратно. Фиксируйте заплатку так, чтобы не оставалось даже малейшего зазора между ней и обоями. Если есть излишки, их можно подрезать канцелярским ножом», - заключил эксперт.

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