Проверяйте этикетку и выбирайте деликатный режим: разбираемся, как отстирать подушку, не испортив ее

Подушка тоже нуждается в стирке, ведь, несмотря на использование наволочки, она собирает достаточно много грязи, пота и пыли. Правда, после стирки подушки часто теряют внешний вид. Рассказываем, как этого избежать.

Для начала необходимо проверить бирки. На подушках они тоже есть: возможно, там написаны все указания к стирке. Чтобы подушки влезли в стиральную машину, выпустите из них воздух вручную. Таким образом, их может поместиться сразу несколько. Положите их в машину равномерно, включите самый деликатный режим и используйте только мягкие средства для стирки.

«Подушки должны быть высушены на воздухе. Помните, что они громоздкие и могут занять много места. Их не стоит подвешивать – наполнитель может «сползти» под тяжестью веса. После полного высыхания взбейте подушки руками, чтобы распределить наполнение равномерно», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы подушки пахли свежестью, можно использовать ароматизатор для ткани. Стирать подушки стоит не чаще одного раза в два месяца.

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