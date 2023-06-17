Ни гнили, ни плесени: разбираемся, как мыть и хранить ягоды, чтобы они оставались свежими несколько дней

«Белый уксус и вода позволит сохранить внешний вид и вкус сезонных летних ягод. Так, в большой миске надо смешать половину стакана белого уксуса и два с половиной стакана воды. Затем положить и дать постоять несколько минут в этой жидкости ягодам, после чего высушить их на бумажном полотенце. Не оставляя ягоды влажными – это ускорит процесс заплесневения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.