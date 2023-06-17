Ни гнили, ни плесени: разбираемся, как мыть и хранить ягоды, чтобы они оставались свежими несколько дней
Пищевой технолог Попов рассказал, как легко и просто сохранить ягоды свежими
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Лето – это отличная пора, чтобы вдоволь насладиться ягодами. Огорчает только тот факт, что у клубники, малины, ежевики и черешни короткий срок годности, но есть способ, который позволит продлить их свежесть.
«Белый уксус и вода позволит сохранить внешний вид и вкус сезонных летних ягод. Так, в большой миске надо смешать половину стакана белого уксуса и два с половиной стакана воды. Затем положить и дать постоять несколько минут в этой жидкости ягодам, после чего высушить их на бумажном полотенце. Не оставляя ягоды влажными – это ускорит процесс заплесневения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.
После такого процесса клубнику, ежевику, малину и черешню нужно хранить в просторном месте в холодильнике на бумажном полотенце. Такой способ может увеличить срок хранения еще на пару дней. Ведь в белом уксусе содержится уксусная кислота, которая и уничтожает бактерии на ягодах.
«Кроме того, убирая как можно скорее мягкие и заплесневелые ягоды, можно предотвратить процесс распространения порчи на другие плоды», – заключил эксперт.
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