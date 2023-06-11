Станут ватными и безвкусными: разбираемся, какие продукты не стоит замораживать

Морозильная камера считается одним из самых эффективных способов хранения пищи. Однако не все продукты способны перенести минусовую температуру. Рассказываем, что не стоит замораживать, чтобы не испортить.

Так, не стоит хранить в морозилке сырой картофель, в том числе блюда с его добавлением. Подвергать заморозке также не нужно пастернак или редьку. После минусовой температуры они станут ватными и потеряют вкус.

«Заморозка не подходит и сырым овощам с высоким содержанием воды. К таким продуктам относятся огурцы, редис и салат. После их разморозки их структура разрушится, овощи станут мягкими и безвкусными. Однако помидоры, тыква и кукуруза являются морозоустойчивыми», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Кроме того, плохо переносит мороз дыня и арбуз, сильный холод плохо скажется на их вкусе и аромате. Ранее мы рассказывали, почему дешевая водка — это смертельный риск.