Ни во что не ставит: как простой жест может раскрыть истинное отношение к вам

Как известно, люди общаются друг с другом не только с помощью слов, но и невербально, с помощью мимики и жестов. Мы можем использовать это намеренно, например, помахать приятелю рукой или отрицательно покачать головой в ответ на какой-то вопрос.

Но часто мы общаемся невербально с окружающими и сами этого не замечаем. Наклон головы, движение глаз и положение рук могут многое рассказать. Например, чуть приподнимая подбородок, человек зачастую демонстрирует чувство уверенности и готовности к действиям.

«А вот если человек постоянно слегка запрокидывает голову, когда здоровается с вами, то, скорее всего, он настроен по отношению к вам высокомерно. Возможно, он и сам этого не осознает, но, по сути, вы для него не важны и не имеете никакого значения», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Также запрокидывание головы может быть связано с раздражением, а в некоторых ситуациях это буквально вызов и демонстрация смелости. Кроме того, приподнятая голова и брови обычно означают немой вопрос или просьбу повторить еще раз.

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