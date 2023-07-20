Ни вреда, ни лишних кило: разбираемся, как заменить сахар, чтобы было сладко и полезно

Сахар, как известно, не слишком полезен для нашего организма. Особенно если человек планирует сбросить лишний вес. В этом случае стоит заменить его на что-то не менее сладкое, но более полезное.

Вместо сахара можно использовать фруктозу, стевию и ксилит. Первый вариант – фруктоза слаще сахара, но при этом содержит столько же калорий. Съесть ее больше нормы сложно, а норма – 45 г. Обычного сахара люди в среднем съедают почти в два раза больше. А это уже вредно и для здоровья, и для фигуры.

«Стевия – это растение, из которого делают сахарозаменители. Очень популярна в ПП-кондитерстве. Ведь стевия в 25 раз слаще сахара. К тому же она полезна для пищеварения, помогает держать под контролем холестерин и давление», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

А вот ксилит не подойдет тем, кто следит за фигурой, ведь он калорийнее сахара. Зато он совсем не вреден для зубов. Даже наоборот – помогает избежать кариеса и проблем с деснами.

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