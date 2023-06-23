Никаких БАДов и диет: разбираемся, как похудеть быстрее без вреда для здоровья

Многие уверены, что похудение напрямую связанно с метаболизмом. И действительно, чем он быстрее, тем легче проходит процесс избавления от лишних килограммов. Вот только не стоит рассчитывать на волшебную таблетку, которая может ускорить обмен веществ.

Поэтому не спешите покупать БАДы, а тем более садиться на строгую диету. Серьезное ограничение калорий и скудный рацион приведут к тому, что метаболизма наоборот замедлится. При этом организму не будет хватать полезных веществ, а это путь к болезням и усталости.

«На самом деле обмен веществ ускоряется за счет здоровых привычек. Правильное и разнообразное питание, здоровый сон и достаточное количество воды. Около 30 мл на килограмм вашего веса. Также не помешает раз в неделю бывать в бане, если нет противопоказаний», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Но главный секрет хорошего метаболизма — это, конечно, движение. Любая физическая активность необходима: зарядки, прогулки, игры с детьми на улице. Обязательно найдите занятия, которые вам нравятся и занимайтесь спортом регулярно.

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