Чай или кофе: разбираемся, какой напиток больше подойдет диабетикам

Не секрет, что диабет второго типа требует определенных ограничений в еде и напитках. Но это не значит, что стоит лишать себя всех удовольствий. Чашка ароматного чая или бодрящего кофе не под запретом, а пойдет на пользу.

О том, что диабетикам второго типа не только можно, но и нужно пить кофе, а также чай, говорит недавнее исследование, опубликованное в издании BMJ. Более 15 тысяч человек рассказали о своих предпочтениях. И стало ясно, что чай и особенно кофе снижают для диабетиков риск смерти, да и в целом положительно сказываются на организме.

«3–4 чашки кофе в день или 2 чашки чая способны снизить риск преждевременной смерти почти на 25–30 процентов. К тому же кофе полезен для сердечно-сосудистой системы. Но важно пить качественные напитки, без жирного молока и подсластителей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Эксперт также уточняет, что и любители чая, и любители кофе должны пить достаточно воды. А вот фруктовые соки, а тем более сладкие газировки, не пойдут на пользу. Также не стоит забывать, что в некоторых случаях кофе тоже придется исключить. Здесь все зависит от рекомендаций вашего врача.

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