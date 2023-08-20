Никаких быстрых углеводов: как нельзя питаться перед и после физической активности

Один из главных вопросов, который задают новички в спорте тренеру, касается питания. Особенно важно понимать, что есть до и после тренировки. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть жизнь спортсмена в разных аспектах.

Лучше яйца и овощи

На прием пищи могут влиять несколько факторов: вкусовые предпочтения, активность утром, время занятий и пищевые привычки. В первую очередь стоит взять во внимание время тренировок. Если это раннее утро, а при активном пробуждении проблем с едой не возникнет, это может быть любой завтрак, который по вкусу спортсмену.

«Однако необходимо исключить большое количество жиров и быстрые углеводы. Отдать предпочтение лучше яйцам, овощам, крупе или фруктам. Если утро тяжелое и проснуться получается лишь за пять минут перед выходом, прием пищи лучше заменить на перекус спортивным батончиком», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

А вот тренировки вечером или днем означают, что вы можете позволить себе полноценный прием пищи. Главное — не менее чем за 1-2 часа до тренировки.

Протеиновый коктейль или борщ

Вопреки стереотипам, после тренировки можно есть практически сразу. Но многое зависит от пищевых привычек. Если человек предпочитает есть два раза в день и большими порциями, то лучше это учитывать. Если питается чаще, то протеиновый коктейль сразу после тренировки станет отличным вариантом.

«В первую очередь всегда необходимо помнить, что еда — это лишь топливо для организма. Ему будет не важно, плитка шоколада это или наваристый мамин борщ, любая еда превратится в энергию. Но дело в том, что блюда имеют разную степень сложности: мясо усваивается дольше яблок, также как и творог дольше печенья», – уточняет эксперт.

Так же стоит учитывать содержание белка, углеводов и жиров. Спортсменам нужно больше белка, чем обычным людям, но при этом нельзя исключать сложные углеводы и жиры.

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