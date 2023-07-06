Никаких соцсетей и кофеина: чем полезен дофаминовый детокс

Существует множество вещей, приносящих нам удовольствие. Но специалисты рекомендуют периодически отдыхать от этого. Во время того, как мы получаем наслаждение, в организме происходят процессы, которые сильно влияют на здоровье организма.

Новый тренд любителей здорового образа жизни – «дофаминовый детокс», временное уклонение от стимуляторов удовольствия. Дофамин является гормоном, ответственным за ощущение удовлетворения и радости. Он играет важную роль в поддержании когнитивной активности и вырабатывается в момент приобретения человеком положительного опыта.

«Съесть кусочек шоколадки, посмотреть любимый сериал, сыграть в интересную игру на телефоне – все это вызывает положительную реакцию. Вырабатывается дофамин и повышает артериальное давление, также увеличивает частоту сердечных сокращений», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Но если слишком увлекаться получением удовольствия, то в конечном итоге это может привести к нарушению сна, психическим расстройствам и депрессии. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо периодически исключать из рациона кофеин, сахар, фастфуд, а также отказываться от социальных сетей и телевизора. Это поможет привести в порядок нервную систему.

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