Никаких упреков и обесценивания: как вести себя родителям, чтобы не усугубить стресс ребенка из-за неудачи на ЕГЭ

ЕГЭ это большой пласт ответственности ребенка перед родителями, учителями и самим собой. Когда случается так, что экзамен не сдан, бывший школьник будто принимает страшную смесь из тревоги, стресса, чувства вины и вашего разочарования.

В такие моменты, как никогда важна поддержка родителей без упреков, лишних сравнений, заданий и, тем более, наказания. В первую очередь необходимо понять чувства самого ребенка. Ведь они могут быть спрятаны глубоко в душе. Даже если внешне они не проявляют эмоций, внутри кипят гормоны.

«Также важно дать ему время на осмысление всего, что произошло. Помочь понять, что ЕГЭ это не вся жизнь, и у вас есть шанс вместе найти другой путь. Вариантов развития в этой ситуации может быть несколько. Например, пойти временно работать и выбрать сферу, в которой больше всего понравится учиться и существовать в будущем», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Также можно выбрать другую специальность, поступить в колледж и получить профессию, подумать над пересдачей, пойти на курсы по интересующей специальности и снова попробовать сдать ЕГЭ через год.

«В любом случае родителям нужно постараться не обесценивать чувства ребенка, прогнать их через себя и представить, что было бы с ним, если бы он подвел целый коллектив несостоявшимся проектом», - заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как бороться с клиповым мышлением у ребенка.