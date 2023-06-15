Спорьте и читайте книги: выяснилось, как можно бороться с клиповым мышлением у ребенка

Современный мир меняет наше мышление. В окружении смартфонов, соцсетей и коротких видео мы привыкаем воспринимать информацию несколько иначе. Развивается так называемое клиповое мышление. Особенно этому подвержены подростки.

У клипового мышления есть свои плюсы. Оно помогает обрабатывать огромное количество информации быстро, вычленяя самое интересное и полезное. Но есть и минусы – страдает концентрация внимания, возникают проблемы с обучением и фундаментальными науками.

«Чтобы уравновесить влияние клипового мышления, необходимо читать книги. Родители должны всячески развивать в ребенке любовь к чтению. Это необязательно должна быть школьная программа, поддерживайте интерес к популярной прозе, а также к нон-фикшену», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Эксперт отмечает, что многие родители не терпят, если ребенок спорит с ними и высказывается на какие-то темы. Но именно дискуссия помогает выстраивать длинные логические цепочки и приводит к интересным умозаключениям. Поэтому вдохновляйте своего ребенка высказывать и обсуждайте с ним все, что его интересует.

«Ну и, разумеется, не позволяйте ребенку все время проводить наедине с гаджетами. Старайтесь, чтобы дети чаще активно отдыхали и никогда не пользовались телефоном перед сном, уделяли больше времени хобби и внеклассным занятиям», – заключила эксперт.

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