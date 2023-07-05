Никакого мыла: разбираемся, почему нельзя просто ополоснуть фрукты под водой

Правильное мытье фруктов является важным шагом для обеспечения безопасного и здорового питания. Ведь на поверхности фруктов может содержаться грязь, пыль, остатки пестицидов, микроорганизмы и другие вредные вещества, которые могут привести к заболеваниям.

Для начала необходимо помнить о мытье рук, ведь это важный шаг, чтобы предотвратить передачу бактерий и грязи на поверхность фруктов.

«Далее в чистую большую миску нужно добавить небольшое количество нежного моющего средства для удаления остатков пестицидов, но следите, чтобы оно было безопасным для употребления в пищу. Такие средства чаще всего маркированы, но если этого под рукой нет, тогда стоит обойтись простой водой», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

Поместите фрукты в миску с водой и оставьте на 5-10 минут, чтобы они хорошо увлажнились. После этого тщательно промойте каждый фрукт под проточной холодной водой, чтобы удалить моющее средство и грязь. Сушить фрукты лучше всего бумажным полотенцем или мягкой тканевой салфеткой.

«Если фрукты имеют внешний слой, который несъедобен, например, кожуру банана или апельсина, стоит использовать специальную щетку или губку для мытья фруктов. И не стоит мыть большое количество фруктов «на будущее», так они могут быстрее потерять свой товарный вид и свежесть», – заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему правильно мыть руки сложнее, чем кажется.