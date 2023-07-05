ОРВИ или глисты: почему правильно мыть руки сложнее, чем кажется

Возбудители разных заболеваний могут попадать в организм человека через грязные руки. Однако многие водную процедуру проводят неправильно, это может не защитить от заражения инфекциями.

Немытые руки могут стать причиной различных кишечных болезней, в частности может возникнуть ротавирус, сальмонеллез или дизентерия. Также отсутствие привычки мыть руки может привести к заражению ОРВИ или гриппом. Кроме того, глисты могут появиться, если не помыть руки после животных. Гепатит А можно подцепить при несоблюдении личной гигиены после посещения туалета.

«Чтобы обезопасить себя от таких инфекций и заболеваний, мыть руки с мылом необходимо перед едой, в том числе дома и в кафе. Также эту процедуру важно проводить после каждого похода на улицу и в туалет. Стоит помнить, что бактерии и вирусы находятся как на ладонях, так и на запястьях и предплечьях. Им тоже нужно уделить внимание в процессе мытья», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Кроме того, намылить и ополоснуть необходимо пространство между пальцев, ногти и тыльные стороны ладоней. Весь этот процесс должен занимать не менее 30 секунды. Эксперт также советует пользоваться жидким мылом, а не кусковым. Ведь на нем могут сохраняться бактерии и вирусы из-за влажной среды.

«Также не стоит злоупотреблять антибактериальным мылом, способным убить как плохие, так и хорошие бактерии», - заключила врач.

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