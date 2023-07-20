Никакой горячей воды и мягких шампуней: как правильно ухаживать за жирной кожей головы

Большая проблема многих женщин – жирная кожа головы. Каждая обладательница этого типа мечтает, чтобы прическа сохранялась чистой подольше. Во многих случаях для этого всего лишь необходимо поменять процедуру мытья головы.

Во-первых, лучше всего стараться мыть голову регулярно, но по мере необходимости. Жирные волосы склонны быстрее загрязняться, поэтому убирать излишки налипшей пыли и других частичек важная задача. Но слишком частое мытье головы может пересушить кожу и тогда появится перхоть.

«Поэтому нужно выбрать шампунь, специально разработанный для жирных волос. Мягкий и бессульфатный не подойдет. Но чтобы не пересушить кожу головы, косметика должна содержать ухаживающий компонент. Лучше не масла, а аминокислоты», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» трихолог Елена Баранова.

Во-вторых, основной фокусом при мытье должен быть на кожу головы, поскольку именно здесь происходит выделение себума. При нанесении шампуня важно сосредоточиться на корнях, а не кончиках. Нежными массирующими движениями кончиков пальцев шампунь равномерно распределяют по голове. Тщательно массируйте голову в течение 2-3 минут, чтобы удалить излишки сала и загрязнений. Используйте прохладную или теплую воду.

«Для жирных волос рекомендуется использовать кондиционер только на кончиках волос, избегая нанесения на корни или кожу головы», - заключила эксперт.

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