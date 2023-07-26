Никакой сыпи и запаха: кому стоит попробовать гликолевую кислоту вместо дезодоранта

Споры на тему «можно ли похудеть с помощью массажа» не кончатся никогда. Реклама говорит да, это действенный метод, а тренеры добавляют, что процедура может быть лишь одним из компонентов процесса снижения веса.

Массаж способствует улучшению кровообращения, стимулирует обмен веществ и ускоряет движение жидкости в тканях. Это, в свою очередь, может помочь повысить эффективность сжигания жиров и ускорить обмен веществ.

«Однако, чтобы добиться конкретных результатов в похудении, массаж должен быть комбинирован с правильным питанием и физической активностью. Жир – это энергия для организма, он расходуется только тогда, когда в питании создается нормальный дефицит калорий и организму приходится тратить свои запасы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» массажист Сергей Данилов.

Да, массаж поможет улучшить общее состояние кожи, сделать ее более упругой и гладкой. Он также уменьшит видимость целлюлита и снизит отечность. Но это не магическое решение для похудения, ведь без уравновешенного питания, активного образа жизни и водного баланса его эффект будет минимален или вовсе не проявится.

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