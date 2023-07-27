Разоритесь на ремонте: разбираемся, чем опасна вода для автомобиля

Последние несколько дней жители сразу нескольких регионов столкнулись с последствиями затяжных дождей. В пасмурную погоду промочить можно не только ноги, неожиданно глубокая лужа может стать фатальной и для автомобиля.

Вода может попасть в двигатель и повредить его, особенно если машина на дизеле. Причем скорее всего починить движок уже не удастся. Электроника тоже под угрозой, да и салон может здорово пострадать: появится плесень, грибок и запах сырости, испортится обивка, разбухнет обшивка.

«Если машине пришлось «поплавать», то сушить ее придется очень тщательно. Нужно просушить и очистить буквально все электрические контакты. А также проверить коробку передач, обязательно сменить рабочую жидкость, а также посушить электронные блоки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Очень неприятно, если вода окажется в топливном баке, придется не только слить бензин, но и установить новый топливный насос с фильтром. Не забывайте также, что воды смыла всю смазку, а это нужно тоже проверить и исправить.

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